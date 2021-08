Giradischi in offerta su Amazon: vintage e Bluetooth insieme

Per godere dell'incomparabile fascino del vinile non servono grandi spese, è sufficiente spulciare tra le migliori offerte online: oggi proponiamo qui un giradischi vintage solo nell'aspetto, ma con alcune funzionalità avanzate come il supporto alla trasmissione Bluetooth del flusso audio. È il modello di Miric, acquistabile su Amazon al prezzo di soli 43,19 euro semplicemente attivando il coupon sconto del 10%.

La musica in vinile non è mai stata così accessibile

Con supporto alle tre velocità necessarie per ascoltare 33, 45 e 78 giri, è dotato di casse incorporate, anche se volendo lo si può connettere a cuffie o altoparlanti esterni. Chi ha già avuto modo di provarlo lo promuove con recensioni da 4,4/5 stelle. Per altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il giradischi di Miric su Amazon al prezzo di soli 43,19 euro, approfittando del coupon sconto del 10% attivabile con un solo click. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita. Detto questo, buon ascolto!