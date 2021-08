Teclast F15 Plus, laptop in DOPPIO SCONTO su Amazon

Se stai cercando un laptop per il Back to School o per la ripresa del lavoro, dai uno sguardo a Teclast F15 Plus, proposto oggi in doppio sconto su Amazon: alla riduzione del prezzo del 15% si aggiunge un ulteriore promozione da -30 euro, ti basta fare un click.

Una super offerta sul laptop Teclast F15 Plus

A livello di specifiche tecniche, il portatile integra un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth, una vasta gamma di porte per la connettività e il sistema operativo Windows 10 Home. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Adatto alla didattica e alla produttività, Teclast F15 Plus oggi può essere tuo al prezzo di soli 343,99 euro invece di 439,99 euro come da listino: tutto ciò che devi fare per approfittare dell'occasione è recarti su Amazon e attivare il coupon sconto che trovi nella pagina del laptop prima di metterlo nel carrello.