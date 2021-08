Lampadine Smart: 2 al prezzo di 1 (-43%) | Offerte Amazon

Le lampadine smart di Refoss si trovano in offerta su Amazona 16,99€, il kit da 2 pezzi è scontato del 43% con un risparmio di ben 13 euro.

Si tratta di un ottimo kit per iniziare a rendere smart l'illuminazione di casa, le lampadine si connettono al Wi-Fi e si interfacciano con i sistemi domotici Amazon Echo, Google Home e Apple HomeKit, per comandarle sfruttando i rispettivi assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri. Una volta connesse al WiFi, basterà impartire gli appositi comandi vocali per accendere, spegnere o gestire il colore e la luminosità delle luci, ad esempio: “Alexa, accendi le luci in salotto” oppure “Ok Google, imposta le luci sul Viola“.

Questo modello del brand Refoss è RGB, consente di impostare la luce su qualsiasi tonalità di colore, per creare l'atmosfera perfetta in ogni occasione.

Oggi il kit da 2 lampadine smart di Refoss è disponibile in offerta su Amazon a 16,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi peri clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.