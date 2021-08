La lavagna smart di Xiaomi 13,5" è una GENIALATA (25€)

Una lavagna smart di qualità eccelsa, proposta da Xiaomi. Non un prodotto qualsiasi: questo è pensato per lavorare, studiare e lasciarsi ispirare dalla fantasia. Dotato di ampio pannello da 13,5″ e con pennino, la prendi a prezzo assurdo da Amazon: 25€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Xiaomi: lavagna smart con super diaplay in gran sconto

Un pannello super ampio, inserito in una cornice elegante e curata in ogni dettaglio. Super sottile, è facile da trasportare esattamente com un tablet: persino il pennino si aggancia saldamente al dispositivo. Con 13,5″ di superficie a disposizione, puoi prendere appunti, disegnare, creare grafici, tabelle: il solo limite è la fantasia.

La cosa interessante è che, quando hai finito, premi un pulsante e cancelli tutto: sei pronto a ricominciare. Se ti serve mantenere gli appunti, nessun problema: il display ha un'ottima resa quindi basta fare una foto con lo smartphone e conservarlo.

Pensa all'estrema utilità durante il lavoro oppure lo studio, quando la carta va sprecata in enorme quantità: in questo modo, salvi l'ambiente e risparmi spazio e denaro. Meno rifiuti, più appunti digitalizzati tramite foto e libero sfogo alla fantasia.

Questa lavagna smart di Xiaomi, con display da ben 13,5″, è un gioiellino e che a 25€ circa appena, proprio non puoi perdere. Approfittane adesso da Amazon e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.