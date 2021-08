Panda Dome Passwords: sconto 20% per un anno

Tutti i browser moderni includono un password manager, ma chi cerca una soluzione più completa deve acquistare un software specifico. L'azienda che sviluppa il noto antivirus offre Panda Dome Passwords con funzionalità avanzate per la gestione delle credenziali di login e di altre informazioni sensibili. Grazie alla promozione attuale è possibile risparmiare il 20% sul prezzo dell'abbonamento per un anno.

Panda Dome Passwords: 23,99 euro per un anno

Panda Security consiglia il software agli utenti che scrivono le password sui post-it, conservano le password in un blocco note e usano la stessa password per tutti gli account. Con Dome Passwords è possibile gestire tutte le credenziali di login e altri dati personali con la massima sicurezza. È necessario solo ricordare la “master password”.

Quando viene aperta la pagina di accesso di un sito web, Dome Passwords consente di inserire automaticamente i dati. La compilazione automatica è disponibile anche per i moduli, in quanto il software può memorizzare anche le informazioni personali, come nome, cognome e indirizzo di residenza.

Le password associate allo stesso account possono essere sincronizzate su tutti i dispositivi (Android, iOS e PC con Chrome o Firefox). Inoltre è possibile generare password complesse con “algoritmi di crittografia di livello militare“. Una sezione del software permette di conservare i numeri delle carte di credito.

Panda Dome Passwords costa 29,99 euro/anno, ma con l'attuale offerta il prezzo scende a 23,99 euro/anno (sconto del 20%).