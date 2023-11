GitHub Copilot Chat: l'assistente AI con GPT-4 arriva a dicembre

Durante l’evento Universe 2023, GitHub ha annunciato una serie di nuove funzionalità per gli sviluppatori, con un obiettivo chiaro: diventare una piattaforma di sviluppo basata sull’AI. L’azienda americana ha presentato anche il suo rapporto annuale Octoverse che quest’anno fa il punto sulle pratiche degli sviluppatori con un focus particolare sull’intelligenza artificiale generativa.

Il nuovo assistente AI per gli sviluppatori

GitHub Copilot Chat, basato su GPT-4, è stato lanciato lo scorso marzo con lo scopo di aiutare gli sviluppatori a generare codice e correggere bug. Se prima l’assistente AI era disponibile solo in versione beta, da dicembre di quest’anno sarà disponibile per tutti, come specifica GitHub nel suo post sul blog: “Copilot Chat sarà disponibile per tutti a dicembre 2023 come parte dell’abbonamento GitHub Copilot esistente, per organizzazioni e individui. L’offerta è disponibile gratuitamente anche per gli insegnanti, gli studenti e i gestori di popolari progetti open source“.

L’azienda inoltre, ha annunciato che Copilot Chat sarà integrato direttamente su github.com e sull’applicazione mobile (iOS e Android).

GitHub Copilot Chat ha nuove funzionalità

GitHub afferma di aver migliorato l’esperienza di Copilot Chat offrendo ora suggerimenti e spiegazioni sul codice più precisi con il modello GPT-4 di OpenAI. Con questa nuova versione dell’assistente, gli sviluppatori possono anche discutere specifiche righe di codice direttamente nel flusso del loro codice e del loro editor.

Copilot Chat utilizza il codice come contesto ed è in grado di spiegare concetti complessi, suggerire codice in base ai file e alle finestre aperti, rilevare vulnerabilità della sicurezza e aiutare a trovare e correggere errori nel codice, nel terminale e nel debugger.

GitHub, infine, risponde a un’esigenza espressa dagli sviluppatori: GitHub Copilot Chat arriverà presto nella suite IDE JetBrains. Da oggi è disponibile in anteprima, è possibile iscriversi alla lista d’attesa. Anche in questo caso, è necessario aver precedentemente sottoscritto l’abbonamento GitHub Copilot.

Un’offerta Copilot Enterprise sarà disponibile a febbraio 2024

GitHub svela anche la sua offerta per le aziende: Copilot Enterprise. Sarà disponibile da febbraio 2024 per $ 39 per utente al mese. Per il momento è possibile iscriversi alla lista d’attesa.

Copilot Enterprise consente ai team di sviluppatori di acquisire rapidamente familiarità con la codebase, trovare e creare documentazione, ottenere suggerimenti basati su codice interno e privato ed esaminare rapidamente le richieste pull.