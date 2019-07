Nei giorni scorsi le prime segnalazioni provenienti da un numero andato via via crescendo di sviluppatori che si sono visti impossibilitati ad accedere a GitHub, oggi la conferma. La piattaforma, dallo scorso anno nelle mani di Microsoft, ha applicato alcune restrizioni e limitazioni agli account di chi vi si connette da alcuni specifici territori.

Tra questi anche Iran, Siria e la regione russa della Crimea, che vanno ad aggiungersi a Cuba e Corea del Nord. La ragione è da ricercare in una imposizione della Export Administration Regulations, organismo gestito dal Dipartimento del Commercio statunitense che si occupa di regolamentare l’esportazione non solo di prodotti e servizi, ma anche di tecnologie di provenienza americana. A renderlo noto un comunicato condiviso sul sito ufficiale e un tweet del CEO Nat Friedman, che pur dichiarandosi dispiaciuto per il blocco afferma l’impossibilità di agire diversamente.

It is painful for me to hear how trade restrictions have hurt people. We have gone to great lengths to do no more than what is required by the law, but of course people are still affected. GitHub is subject to US trade law, just like any company that does business in the US.

— Nat Friedman (@natfriedman) July 28, 2019