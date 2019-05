GitHub Sponsors a sostegno dell'open source

Novità in casa GitHub. A poco meno di un’anno dall’acquisizione da parte di Microsoft, la piattaforma annuncia oggi l’arrivo di Sponsors. Lo scopo è quello di permettere agli utenti di sostenere finanziariamente il lavoro di chi contribuisce alla crescita dell’ecosistema open source. Lo si potrà fare attraverso una formula che di fatto è del tutto simile a quella delle classiche donazioni.

GitHub Sponsors, a sostegno degli sviluppatori

Almeno per il primo anno il 100% della somma versata ai membri della community finirà nelle tasche degli sviluppatori. A beneficiarne potranno essere anche coloro che pur non occupandosi direttamente del codice dedicano il loro tempo, ad esempio, alla documentazione o alla gestione dei progetti. Insomma, chiunque disponga di un profilo GitHub sarà in grado di integrarvi il pulsante “Sponsor”. Il raggio d’azione dell’iniziativa andrà a interessare fin da subito tutti i paesi in cui la piattaforma è accessibile, a livello globale. Così la proposta è stata annunciata sulle pagine del blog ufficiale.

Il mondo si basa sull’open source. Nulla sarebbe possibile senza un team globale di designer, programmatori, ricercatori, curatori, insegnanti, autori e leader che dedicano se stessi all’avanzamento tecnologico. Questi straordinari sviluppatori possono ora ricevere finanziamenti dalla community che dipende dal loro lavoro, in modo semplice, attraverso i profili GitHub.

La scelta di lanciare l’iniziativa in beta è giustificata dall’esigenza di dover fare i conti con chi inevitabilmente storcerà il naso di fronte alla possibilità che l’evoluzione di alcuni progetti open source sia legata a interessi di tipo finanziario. Il timore è che alcuni tra gli sviluppatori possano essere spinti a dedicare tempo e risorse a idee con un più elevato potenziale in termini di ritorno economico, penalizzandone altre. Anche per questo motivo, GitHub conferma di essere all’ascolto per quanto concerne feedback e suggerimenti.

GitHub Sponsors debutta come un progetto piccolo e semplice, ma la sua missione è grande: espandere le opportunità per partecipare alla costruzione dell’open source. Siamo qui per servire la community di sviluppatori e desiderosi di conoscere i vostri input in merito a ciò che vorreste vedere in Sponsors.

Nell’occasione è stato annunciato anche il GitHub Sponsors Matching Fund: la piattaforma, che ripetiamo essere controllata da Microsoft, finanzierà gli sviluppatori replicando il 100% delle donazioni effettuate dagli utenti fino a un valore di 5.000 dollari.