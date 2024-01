Giù il prezzo della chiavetta Kingston da 128GB (8€)

Al prezzo finale di soli 8,79 euro, è un affare da cogliere al volo, senza pensarci due volte: la pendrive da 128 GB di Kingston (della gamma DataTraveler Exodia DTX) è in sconto del 56% su Amazon. La puoi tenere sulla scrivania, mettere in tasca, nello zaino oppure nella custodia del notebook e sarà sempre pronta a entrare in azione.

Pendrive Kingston da 128 GB a prezzo stracciato

Ci sono anche l’anello posteriore per agganciarla al portachiavi e il cappuccio protettivo che tiene al sicuro il connettore. Il funzionamento si basa sullo standard USB 3.2 Gen 1 per garantire una velocità elevata nel trasferimento dati, sia in fase di lettura che durante la scrittura. È perfetta per salvare i documenti del lavoro così come i video da condividere rapidamente o da vedere sul televisore. L’affidabilità è quella da sempre associata al marchio, tra i leader del mercato. Per saperne di più dai un’occhiata alla descrizione completa.

In questo momento, grazie allo sconto del 56% applicato in automatico, la pendrive da 128 GB della linea Kingston DataTraveler Exodia DTX è acquistabile al prezzo finale di soli 8,79 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterla nel carrello e cogliere al volo l’opportunità. Hai bisogno di ancora più spazio? Puoi sempre optare per la versione da 256 GB in offerta a -6%, mentre quella da 64 GB costa solo 6,10 euro.

Infine, segnaliamo che Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio per gli abbonati Prime. In altre parole, se effettui subito l’ordine, entro pochi giorni arriverà direttamente a casa tua, senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.