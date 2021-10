Glarysoft Utilities 5 al 50% in meno: software per pulizia PC a 21 Euro

Siete alla ricerca di un software per pulire il vostro PC da contenuti potenzialmente dannosi o superflui, così da migliorare le performance? Avete un computer lento e volete rimetterlo in sesto? Ebbene, in queste ore c’è lo sconto su un programma che fa proprio al caso vostro! Si tratta di Glary Utilities 5 di Glarysoft, attualmente scontato del 50% a 21 Euro IVA inclusa.

Glarysoft Utilities 5: a cosa serve e dettagli promozione

Di questo software, in realtà, ne abbiamo già parlato giusto la settimana scorsa per la medesima offerta del 50% su Glary Utilities Pro. Quest’ultimo è solo un altro nome per il medesimo software sviluppato da Glarysoft. Ma a cosa serve, esattamente? Per capirlo, è sufficiente osservare le molteplici funzionalità incluse. Ad esempio, Glary Utilities 5 si occupa del controllo della presenza di malware sfruttando un database sempre aggiornato. Inoltre, con questo programma potete pulire il vostro hard disk da file inutilizzati che occupano soltanto spazio. O ancora, potete effettuare backup dei dati contenuti nel PC, gestire i driver, disinstallare programmi e cancellare la cronologia dei browser per la tutela della vostra privacy.

Insomma, Glary Utilities 5 di Glarysoft è un software decisamente completo, con oltre 20 strumenti utili alla gestione avanzata del computer. Per gli utenti più inesperti, tra l’altro, l’azienda offre supporto tecnico gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Venendo ai dettagli di questa promozione, Glarysoft ha pensato anche nel corso di questa settimana di proporre Glary Utilities 5 al 50% in meno, ovvero 21 Euro IVA inclusa. Pagando questa quota, tramite PayPal o carta di credito, otterrete accesso al software in questione per un anno, al termine del quale potete decidere di effettuare il rinnovo in maniera automatica o manuale. Interessante notare come il servizio a cui potete iscrivervi consente l’utilizzo del software su un numero massimo di 3 PC. E se non sarete soddisfatti, Glarysoft provvederà a rimborsarvi entro 3 mesi dall’acquisto.