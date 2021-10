Glarysoft Utilities Pro: software per pulire il PC al 50% in meno

La pulizia regolare dei nostri dispositivi elettronici è essenziale per ottenere le performance migliori e aumentare anche la loro sicurezza. Certamente, i migliori antivirus hanno un ruolo fondamentale in tutto questo. Tuttavia, persino gli esperti consigliano l’utilizzo di più programmi di utilità per pulire in maniera sicura il PC e altri prodotti. Tra i tanti software utili a questo proposito, attualmente Glarysoft Utilities Pro gode di uno sconto del 50%. In altre parole, costa soltanto 16,97 Euro!

Glarysoft Utilities Pro: informazioni tecniche e costi

Detto anche Glary Utilities Pro, questo software è particolarmente utile per risolvere un certo numero di problemi con il computer, oltre che ottimizzarlo e mantenerlo pulito. Con pochi clic del mouse, o anche in maniera completamente automatica, il programma prodotto da Glarysoft si libera di file superflui presenti nel computer che potrebbero “intasarlo”, infine avendo un impatto negativo sul suo corretto funzionamento.

Tra le varie funzionalità offerte troviamo controlli e fix per il registro Windows, ma anche controlli anti-malware, pulizia del disco rigido, informazioni sullo stato del sistema e backup di dati sensibili. La società fornisce inoltre aggiornamenti automatici del prodotto e assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In altre parole, Glary Utilities Pro continua a essere supportato attivamente dall’azienda.

Ma parliamo di tutti i dettagli relativi al prezzo. Normalmente, Glarysoft Utilities Pro costa 39,95 Dollari, ovvero circa 35 Euro al cambio attuale. La promozione in corso, però, consente di acquistare il software al 50% in meno, ovvero 16,97 Euro, IVA esclusa. Il costo copre un anno di utilizzo del servizio, dopo il quale segue il rinnovo automatico, su massimo 3 PC. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito o con PayPal. Nel caso di insoddisfazione con l’utilizzo del servizio, gli utenti potranno richiedere il rimborso completo entro 90 giorni dall’acquisto, grazie alla policy “Soddisfatti o Rimborsati” proposta da Glarysoft.