Gli Anelli del Potere: guarda l'episodio 3 in streaming

Si intitola Adar l’episodio 3 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Tratta dalle opere di J. R. R. Tolkien, racconta gli eventi accaduti migliaia di anni prima rispetto a quanto narrato nella trilogia originale e in quella de Lo Hobbit. Lo puoi guardare in streaming su Prime Video. Tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento Prime.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, episodio 3

La produzione si è già rivelata un successo per Amazon, con oltre 25 milioni di utenti che hanno guardato i primi due episodi nel primo giorno di disponibilità sulla piattaforma. Si tratta della premiere migliore di sempre per il servizio. Su alcuni brand di televisori è disponibile anche a risoluzione 8K, per apprezzare al meglio tutti i dettagli e gli effetti speciali. Questo il trailer ufficiale, utile per immergersi nell’atmosfera dello scenario fantasy per eccellenza.

Sei pronto per gustarti il terzo episodio della serie Amazon? Mettiti comodo per i 69 minuti di Adar: li puoi guardare in streaming su Prime Video. Se ancora non disponi di un abbonamento Prime, niente paura, approfitta dei 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.