Gli Anelli del Potere: l'episodio 5 è in streaming

Si intitola “Separazioni” l’episodio 5 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Si tratta della serie più seguita su Prime Video, ambientata nell’universo ideato da JRR Tolkien e descritto nei suoi romanzi. Racconta gli eventi accaduti migliaia di anni prima dei fatti narrati con la prima trilogia cinematografica che ha reso celebre il franchise.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, episodio 5

Tra i protagonisti troviamo elfi, nani, hobbit, umani e orchi, in un intreccio di tensioni, conflitti e diplomazia. Le riprese sono state effettuate in Nuova Zelanda, scenario perfetto per ricreare avventure fantasy. Rimandiamo alla piattaforma per tutti i dettagli, così da non inciampare in spoiler.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è la più ambiziosa produzione Amazon di sempre. Creata da J. D. Payne e Patrick McKay, è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo. La prima stagione sarà seguita da altre in futuro.

Il rilascio dei nuovi episodi avviene con cadenza settimanale: l’appuntamento con il prossimo è fissato per venerdì 30 settembre.

