 Gli auricolari wireless CMF by Nothing Buds Pro 2 hanno tutto ciò che ti serve
Gli auricolari wireless CMF by Nothing Buds Pro 2 hano la cancellazione del rumore, 6 microfoni HD, una batteria gigante e sono in sconto al 34%.
Tecnologia Audio Hifi
È da un po’ che giri tra negozi ed e-commerce per riuscire a trovare degli auricolari wireless di ottima qualità senza doverti svenare?  Allora approfitta della Festa delle Offerte di Primavera e fai il colpaccio. Ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello i CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 42,95 euro, invece che 64,95 euro.

Con lo sconto del 34% risparmi 22 euro che per questi auricolari wireless è davvero un ottimo ribasso. Hanno tutto quello che ti serve per ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi ambiente senza disturbi e per fare chiamate. Garantiscono una generosa autonomia, una connessione rapida e sono anche leggeri e comodi.

CMF by Nothing Buds Pro 2: belli, comodi e audio top

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono gli auricolari wireless CMF by Nothing Buds Pro 2 uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria, oltre al prezzo vantaggioso. C’è ad esempio la cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 50 dB che ti consente di ascoltare musica e fare chiamate in qualsiasi posto. Questo grazie anche ai 6 microfoni in HD che capitano la tua voce e la restituiscono al meglio.

Sono comodi e leggeri. Gli inserti in silicone si adattano alle orecchie ancorandosi perfettamente e garantendo anche un ottimo isolamento acustico. Possiedono pratici comandi touch e driver per bassi da 11 mm per un audio potente preciso. La connessione Bluetooth è rapida e senza latenza. Inoltre potrai collegarli fino a due dispositivi in contemporanea passando da uno all’altro in un attimo. Hanno l’integrazione di chatGPT con gli smartphone Nothing e una super batteria da 10 ore con una singola ricarica e 43 ore totali.

Che dire d’altro se non che devi essere velocissimo perché l’offerta è destinata a scadere presto. Quindi vai ora su Amazon e acquista i tuoi CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 42,95 euro, invece che 64,95 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Pubblicato il 11 mar 2026

Michea Elia
Pubblicato il
11 mar 2026
