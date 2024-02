Gli Investitori Crypto Si Rivolgono a Injective e Pullix Dopo la Previsione di Prezzo Ribassista per Ethereum da Parte di un Analista

Un noto analista di criptovalute, Benjamin Cowen, ha fornito una previsione di prezzo ribassista per Ethereum (ETH). Ha affermato che Ethereum potrebbe scendere a $1.000 prima di poter sperimentare un’altra ondata di rialzi.

Gli investitori, così come i trader, sono stati spinti a cercare nuovi progetti come Injective e Pullix a causa di questa notizia ribassista. Inoltre, Pullix e Injective sono tra le principali altcoin da tenere d’occhio a causa del loro potenziale rialzista.

Ethereum (ETH) Potrebbe Scendere a $1.000 – Prevede l’Analista

Benjamin Cowen, che è un analista di criptovalute reputato e molto rispettato con un alto tasso di precisione nelle sue previsioni, in un recente video ha parlato della situazione di Ethereum (ETH). Ha detto che il prezzo di Ethereum potrebbe scendere sotto $1.000 nelle prossime settimane prima che la valuta entri in una tendenza rialzista.

Osservando i risultati storici di Ethereum, l’analista ha osservato un modello ripetitivo. Il prezzo di Ethereum sarebbe sceso, sarebbe risalito marginalmente e poi sarebbe sceso nuovamente. Questa osservazione lo ha portato alla conclusione che l’altcoin subirà un altro movimento ribassista prima di rimbalzare.

Cowen ha anche sottolineato l’importanza della coppia ETH/BTC. Come ha affermato, un fallimento da parte di Ethereum nel mantenere la sua correlazione si tradurrà in un calo del valore di ETH, che si è mosso intorno al livello di $2.300.

Pullix (PLX) Raggiunge Grandi Obiettivi Prima del Lancio

Pullix (PLX), una delle principali ICO, continua a mandare onde d’urto attraverso il mercato crypto mentre la sua presale raggiunge numeri notevoli. Due delle sue prestazioni eccezionali includono il raggiungimento di una base di utenti di 15.000 e la raccolta di circa $4,8 milioni di finanziamenti.

Questo progetto DeFi mira a trasformare il settore degli scambi crypto e lancerà una piattaforma ibrida nei prossimi 30 giorni. Questa piattaforma consentirà ai dealer di scambiare asset tradizionali e crypto senza problemi. Tuttavia, Pullix ha altre funzioni da offrire. Una di queste è lo swap DeFi, che rende più facile il trading di token con commissioni minime e trasferimenti rapidi.

La funzione Pullix Swap consente ai trader di eseguire rapidi scambi di token. Questo crea un ambiente di trading efficiente e user-friendly. Il token PLX, un componente principale della piattaforma, è critico sia per la piattaforma che per i suoi investitori. La piattaforma ha anche preso iniziative per aumentarne il valore.

Dal dieci al trenta percento del reddito della piattaforma è destinato a continuare a sostenere il token PLX. L’obiettivo è assicurarsi che sia stabile. Un’altra strategia è quella del token burn. Bruciando regolarmente token, l’offerta totale del token verrà ridotta, aumentandone così il valore e la rarità.

Queste caratteristiche posizionano Pullix come una delle principali ICO. Attualmente, il token PLX è nella sua settima fase di presale, prezzato a $0,1 e offre ai detentori opportunità di guadagno e reddito passivo. Molti investitori stanno cogliendo questa opportunità, acquisendo il token in attesa del lancio del progetto DeFi.

Injective (INJ) Brucia 5.643 Token $INJ

Injective (INJ), una delle prime 30 criptovalute più grandi del mercato, è stata scambiata tra $30,46 e $45,19 nell’ultimo mese. L’altcoin ha stupito la community crypto dopo aver raggiunto un nuovo picco di tutti i tempi di $45,19 all’inizio di gennaio.

Sebbene il prezzo di Injective sia sceso nelle ultime settimane, mantiene ancora un enorme guadagno dell’831,9% sul grafico dei prezzi a 30 giorni. Il team di Injective ha recentemente preso un coraggioso passo per ridurre l’offerta di monete Injective il 31 gennaio. Secondo il loro tweet, il team ha effettuato uno dei più grandi token burn nella storia del progetto.

Hanno bruciato oltre 5.643 $INJ (del valore di circa $196.000). Se questo token burn continua e i tori di Injective mantengono la loro posizione, potremmo vedere una rally a $50 nelle prossime settimane.

Conclusione

Con una previsione ribassista che grava su Ethereum, Injective e Pullix sono diventate le principali altcoin da tenere d’occhio nel mercato. Il loro movimento di prezzo rialzista e il meccanismo di token burn sono caratteristiche notevoli che possono far schizzare il loro prezzo quest’anno.