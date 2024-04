Gli iPad Pro OLED saranno i primi device con M4

Nella sua ultima newsletter “Power On”, l’autorevole giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha delineato alcuni dei nuovi prodotti che Apple potrebbe annunciare in occasione dell’evento “Let Loose” che si terrà il 7 maggio prossimo. Tra questi dovrebbero figurare anche e soprattutto gli iPad Pro OLED che, a quanto sembra, saranno i primi device con chip M4.

iPad Pro OLED: primi device con chip M4

Andando più nello specifico, Mark Gurman ritiene che ci sia una forte possibilità che i prossimi modelli di iPad Pro OLED saranno dotati del chip M4, invece che del chip M3 che ha fatto il suo debutto su MacBook Pro e iMac sei mesi fa.

Mark Gurman ha affermato che una nuova chiave del chip M4 sarà un neural engine aggiornato che aumenterà le prestazioni per le attività di intelligenza artificiale. Sulla base di ciò, il giornalista ritiene che Apple commercializzerà il prossimo iPad Pro proprio come un dispositivo basato proprio sull’AI.

Mark Gurman ha altresì fatto sapere che la nuova Apple Pencil, che dovrebbe essere annunciata anch’essa durante l’evento, presenterà per la prima volta un feedback tattile. Più precisamente, è probabile che la nuova Apple Pencil abbia un piccolo Taptic Engine vibrante al passaggio da uno strumento di disegno all’altro, oltre al presunto gesto di “squeeze”. La gesture potrebbe fare particolarmente comodo per interazioni rapide, come l’aggiunta di forme, firme, adesivi o un campo di testo. Presumibilmente, verrà attivata premendo la superficie dell’Apple Pencil.

Unitamente a tutte le informazioni in questione, Mark Gurman ha asserito che la “mela morsicata” introdurrà la prima volta un iPad Air da 12,9 pollici e una Magic Keyboard riprogettata.