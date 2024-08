Gli iPhone sono gli smartphone più venduti nel Q2 2024

Secondo i dati di Counterpoint’s Global Monthly Handset Model Sales Tracker, ad occupare buona parte delle posizioni nella top ten degli smartphone più venduti al mondo ci sono soprattutto gli iPhone di Apple. Nel secondo trimestre del 2024, infatti, il “melafonino” è rimasto la scelta principale..

Gli iPhone dominano la top ten degli smartphone nel secondo trimestre del 2024

Più precisamente, negli ultimi trimestri, gli iPhone hanno continuato a dominare la classifica delle vendite globali degli smartphone, ma la posizione complessiva dei vari modelli si è leggermente indebolita rispetto al secondo trimestre del 2023.

La classifica mostra che iPhone 15, che è stato presentato a settembre scorso, detiene la quota di mercato maggiore con il 4,1%, seguito dal modello Pro Max con il 3,7% e da quello Pro con il 3,1%.

Questi risultati riflettono quelli del secondo trimestre del 2023, quando gli smartphone Apple di punta erano quelli della gamma iPhone 14. Ciascun modello, però, ha visto una leggera diminuzione della quota di mercato dello 0,1%.

I cambiamenti in questione sarebbero indice del fatto che il mix di prodotti iPhone sta lentamente spostandosi verso modelli di fascia alta. Una modifica di rilievo nella classifica è stata la posizione del modello standard della generazione precedente.

La classifica del secondo trimestre del 2024 è completata dal Samsung Galaxy A55 in settima posizione con l’1,5%, dallo Xiaomi Redmi 13C 4G in ottava con l’1,5%, dal Galaxy S24 Ultra in nona con l’1,4%) e dal Galaxy A05 in decima con l’1,4%.

Da tenere però presente che nonostante gli iPhone continuino ad avere la meglio, un report del 17 luglio indica che la serie iPhone 15 ha registrato vendite deludenti.