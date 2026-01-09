 GLORIOUS nel nome e nel fatto: Mouse wireless da soli 67g (una bomba) -40%
Glorious Gaming con il suoi mouse wireless per il gaming rende la postazione quello di un PRO: 19k DPI e peso irrisorio.
Glorious Gaming con il suoi mouse wireless per il gaming rende la postazione quello di un PRO: 19k DPI e peso irrisorio.

Avere le giuste periferiche sotto le mani è essenziale, soprattutto in determinate circostanze. Non affaticare il polso è il primo passo, ma puntare ad esperienze di alto livello è ciò che rende la scelta del mouse veramente importante. Per questo motivo, Glorious Gaming ha ideato il perfetto modello wireless e ideale per il gaming. Sono diverse le sensazioni che lo rendono un must have, tra queste, il suo prezzo. Su Amazon lo compri e risparmi subito con lo sconto del 40%: mettilo in carrello a 54,06€.

Mouse gaming leggero e performante: il gioiello di Glorious Gaming

Tra i tantissimi modelli disponibili sul mercato, rimanere un po’ incerti al momento dell’acquisto è più comune che mai. Pertanto, ecco un prodotto funzionale, dal prezzo medio e che ha delle caratteristiche che lasciano il segno. Non il solito che ti viene proposto, ma comunque un dispositivo di tutto rispetto. Firmato Glorious Gaming, questo mouse wireless è stato studiato ad hoc per chi ricerca: leggerezza, reattività ed elevate prestazioni. Il suo essere senza fili non è uno svantaggio perché offre fino a 71 ore di utilizzo con una sola ricarica. Ciò lo rende ideale per chi ama intrattenersi anche per lunghe ore con i propri titoli preferiti.

Glorious Gaming Model D- (Piccolo) Wireless Mouse da gaming senza fili – Superleggero 67 g, design a nido d’ape, RGB, ergonomico, wireless 2,4 GHz senza lag, fino a 71 ore di batteria – Bianco opaco

54,0689,99€-40%
Connettilo ai tuoi device sfruttando la tecnologia 2,4 GHz e goditi connessioni a bassa latenza e, soprattutto, senza lag. Con appena 67 grammi di peso, la superficie è ergonomica e il tuo palmo si appoggia in modo naturale per un grip elevato e un utilizzo senza freni. Hai a disposizione un design a nido d’ape che nasconde tre funzioni:

  • rende la scocca più leggera e funzionale;
  • ottimizza la presa e non ti fa sudare la mano nelle ore più calde;
  • permette alla luce RGB di filtrare e creare giochi di luce pazzeschi.

Con DPI che raggiungono i 19.000 punti e possono essere impostati sul valore che più ti aggrada e un sensore con velocità di tracciamento pari a 400 IPS, le prestazioni sono di altissimo livello.

Risparmia il 40% al volo e compra il tuo dispositivo Glorious Gaming.Compralo a soli 54,06€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 gen 2026

Paola Carioti
Pubblicato il
9 gen 2026
