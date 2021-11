Gmail, Calendar, Google Meet: servizi down il 12 novembre, cosa succede

Un problema sta attanagliando la casella di posta Gmail ormai da alcune ore. Dapprima alcune segnalazioni, quindi un'estensione più ampia del problema potenziale, infine la conferma direttamente da Google.

Gmail, Google Meet, Google Calendar

Il problema è relativo ad “alcuni utenti in Europa“, senza ulteriori precisazioni: le utenze colpite non riescono in alcun modo ad effettuare il login sul proprio account, escludendoli pertanto sia dalla posta elettronica che da altri servizi. I problemi non sembrano infatti essere isolati a Gmail: sulla dashboard degli status dei servizi di Mountain View sono improvvisamente comparsi allarmi legati a:

Google Calendar

Google Chat

Google Gruppi

Google Meet

Ulteriori problemi sono segnalati inoltre nelle medesime ore sui seguenti servizi cloud:

Cloud Developer Tools

Cloud Endpoints

Eventarc

Google App Engine

Google Cloud Bigtable

Google Cloud Console

Google Cloud Infrastructure Components

Google Cloud Networking

Google Cloud SQL

Operations

Google spiega di essere al lavoro per indagare le cause del problema. In Italia il picco di segnalazioni si è avuto poco prima delle 12, ma al momento il problema non risulta ancora completamente eliminato.