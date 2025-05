Gmail, con Gemini risposte rapide più personalizzate

Gmail sta per dare nuova vita alla sua funzione di risposta rapida grazie a Gemini. Già disponibile da qualche anno, questa opzione sta per fare un salto di qualità. Nei prossimi giorni, l’AI di Google renderà i suggerimenti non solo più pertinenti, ma anche perfettamente calibrati sul proprio stile di scrittura e sul contesto della conversazione.

Gemini imparerà lo stile di scrittura per fornire risposte rapide di Gmail più personalizzate

Le risposte rapide di Gmail oggi si limitano ad analizzare l’email ricevuta per proporre qualche frase preconfezionata. Con Gemini, invece, si fa sul serio. l’AI di Google andrà a spulciare tra i file su Drive per trovare dettagli rilevanti. Immaginiamo di aver salvato il preventivo di un hotel per una vacanza e si sta chiacchierando via email con gli amici sul viaggio. Gmail pescherà automaticamente quelle informazioni per suggerire risposte precise, con tanto di cifre e date già incluse.

Gemini farà anche di più… passerà in rassegna tutte le vecchie email per carpire il nostro modo di scrivere. Così, quando suggerirà una risposta, ci metterà dentro le nostre espressioni preferite, quell’intercalare che usiamo sempre, persino quel modo particolare di salutare. Le risposte sembreranno scritte proprio da noi, con tutti i vezzi linguistici e le formulazioni che ci contraddistinguono. Gemini in Gmail analizzerà anche le e-mail precedenti inviate al quel contatto per capire il contesto della discussione.

Disponibilità

Questa funzione sarà disponibile in versione beta e in inglese nei prossimi giorni, ma Google punta a una diffusione globale nei prossimi mesi.