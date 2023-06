Gmail: intelligenza artificiale per ricerca su mobile

Google continua a lavorare in maniera praticamente incessante allo sviluppo e al miglioramento di Gmail, in special modo per quel che concerne il versante mobile. A gennaio, ad esempio, è stato introdotto il monitoraggio delle spedizioni dell’app, mentre è notizia delle ultime ore quella che il colosso di Mountain View intende proporre una migliore visualizzazione dei risultati quando un utente esegue la ricerca di una specifica email agendo da smartphone e tablet.

Gmail: intelligenza artificiale per cercare email e file su mobile

Il miglioramento si avrà sfruttando l’intelligenza artificiale. L’azienda, infatti, ha dichiarato quanto segue (che riportiamo in forma tradotta).

Durante la ricerca in Gmail, i modelli di machine learning utilizzeranno il termine di ricerca, le email più recenti e altri fattori rilevanti per mostrarti i risultati che corrispondono meglio alla tua query di ricerca. Questi risultati appariranno ora in cima all’elenco in una sezione dedicata, seguiti da tutti i risultati ordinati per data recente.

Lo scopo di quest’aggiornamento è quindi soprattutto quello di far risparmiare tempo prezioso agli utenti. Google dichiara che la ricerca sfruttando modelli di machine learning rappresenta una funzione molto richiesta, visto e considerato che fornisce prima le informazioni più pertinenti, consentendo agli utenti di trovare più rapidamente e facilmente contenuti specifici, non solo messaggi di posta elettronica, ma anche file allegati.

In merito alla fruizione dell’update, la novità è già disponibile per alcuni utenti Android e iOS/iPadOS, ma per la diffusione su larga scala occorrerà attendere le prossime due settimane, sia per quanto riguarda gli utenti aziendali che per quelli “comuni”. Ad ogni buon conto, si tratta di tempistiche abbastanza ristrette in confronto a molti altri update per i quali è stato per l’appunto necessario attendere decisamente più a lungo.