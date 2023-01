Gmail: ora si possono monitorare le spedizioni dall'app

A novembre dello scorso anno, Google aveva annunciato che Gmail avrebbe permesso il tracciamento dei pacchi direttamente tramite l’app per Android e iOS/iPadOS, inizialmente solo per gli utenti degli Stati Uniti e successivamente per tutti gli altri. Ora, finalmente, la feature è effettivamente e liberamente fruibile da chiunque lo desideri.

Gmail: tracking delle spedizioni via app

Grazie alla suddetta funzionalità è possibile capire quando un pacco sta per essere recapitato, seguendo l’andamento della consegna, guardando direttamente al di sotto di una email relativa alla spedizione. È infatti presente un’icona a forma di camion con al seguito le indicazioni di arrivo.

Nell’angolo in alto a sinistra, poi, vi è un’anteprima dell’immagine, del nome e della data di consegna. In alcuni casi viene anche mostrato un numero di ordine specifico, con la possibilità di effettuare un copia e incolla rapido. Al di sotto c’è una timeline dell’ordine con scorciatoie per tracciare il pacco online e visionare i dettagli.

La funzione dovrebbe risultare abilitata per impostazione predefinita, ma in caso contrario è sufficiente intervenire manualmente sulle impostazioni dell’app. Su Android bisogna agire dalle impostazioni di Gmail dal drawer di navigazione, andando poi a selezionare il proprio indirizzo email, quindi la voce Generale e quella Tracciamento pacchi. Su iOS/iPadOS, invece, occorre aprire le impostazioni e scorrere fino alla sezione di privacy dei dati che è collocata a fondo schermata.

Oltre ad aver implementato la novità in questione, Google ha ridisegnato la sezione informativa di Gmail che compare quando si apre un messaggio e adesso viene mostrata una scheda caratterizzata dallo stesso colore dinamico adoperato per lo sfondo.