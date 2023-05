Gmail: invasione di pubblicità, ma si può eliminare

Gmail è un servizio gratuito, quindi Google ottiene profitti dall’advertising. Molti utenti hanno però notato che le inserzioni pubblicitarie vengono ora inserite tra le email normali, non solo all’inizio della casella di posta. L’azienda di Mountain View ha dichiarato che si tratta di un esperimento. Fortunatamente è possibile eliminarle cambiando le impostazioni.

Troppa pubblicità in Gmail

Google ha sempre mostrato le inserzioni pubblicitarie nella parte superiore della casella di posta. Da alcuni giorni vengono anche inserite tra le email normali sia su mobile che su web. In Gmail per Android sono presenti anche nella categoria Aggiornamenti, l’unica rimasta “pulita” per lungo tempo.

Google's going ham with Gmail ads now pic.twitter.com/7ls0wTHoNR — Mark Irvine, illegal Eurovision voter 🇪🇺 (@MarkIrvine89) May 2, 2023

Molti utenti hanno criticato la novità, in quanto complica la gestione dei messaggi (si perde più tempo per cercarli e cancellarli) rispetto alla visualizzazione in cima all’elenco. Inoltre è anche aumentato il loro numero (il massimo era due). Google ha confermato di aver avviato un esperimento che prevede l’inserimento delle inserzioni tra le email normali, ma solo nella scheda Promozioni.

L’azienda di Mountain View ha quindi indirettamente suggerito la soluzione. Per non vedere più le inserzioni è sufficiente disattivare la suddetta scheda in Gmail su web. L’utente deve cliccare sull’icona dell’ingranaggio e quindi su Visualizza tutte le impostazioni . In fondo alla sezione Etichette è necessario cliccare su nascondi in corrispondenza della voce Promozioni nella colonna Mostra in elenco messaggi . È possibile ancora accedere alle categorie dal pannello sinistro.

Google ha iniziato a mostrare le inserzioni pubblicitarie anche nella cronologia delle ricerche del Play Store. Si tratta di suggerimenti sponsorizzati per app e giochi.