Nuova app Final Cut Camera di Apple per montaggio multicamera

Durante l’evento del 7 maggio, Apple ha annunciato una serie di novità entusiasmanti, tra cui i nuovi iPad Air, iPad Pro, le caratteristiche dell’iPad e la nuova Apple Pencil. L’azienda di Cupertino inoltre, ha presentato un importante aggiornamento per Final Cut Pro e una nuova app chiamata Final Cut Camera, che promettono di semplificare il flusso di lavoro di registi e creatori di contenuti, offrendo una maggiore efficienza nel processo di montaggio.

Final Cut Pro 2, la funzione “Live Multicam”

Final Cut Pro, l’applicazione di montaggio video professionale di Apple, ha ricevuto un nuovo aggiornamento, che porta con sé una serie di funzionalità innovative. Una delle novità più interessanti è la funzione “Live Multicam“, che consente ai registi di collegare e visualizzare in anteprima fino a quattro telecamere contemporaneamente, in un unico luogo.

Grazie a questa funzione, i creatori possono dirigere in remoto ogni angolo del video e regolare in tempo reale impostazioni come l’esposizione, il bilanciamento del bianco e la messa a fuoco, garantendo un controllo totale sulle riprese.

Per supportare al meglio la funzione Live Multicam di Final Cut Pro 2, Apple ha lanciato una nuova applicazione chiamata Final Cut Camera. Questa app è stata progettata per monitorare in diretta e il controllo individuale di ciascun feed video collegato a Final Cut Pro. Oltre a regolare impostazioni come il bilanciamento del bianco, Final Cut Camera permette anche di modificare ISO e velocità dell’otturatore e di attivare il focus peaking, offrendo agli utenti un controllo granulare sulle impostazioni video.

Connessione wireless e utilizzo indipendente di Final Cut Camera

Una delle caratteristiche più interessanti di Live Multicam è la capacità di connettersi in modalità wireless con Final Cut Camera. In questo modo, gli utenti possono visualizzare fino a 4 dispositivi iPhone o iPad alla volta. Questa funzionalità offre una grande flessibilità e libertà di movimento durante le riprese, semplificando il processo di gestione delle telecamere multiple.

Inoltre, Final Cut Camera può essere utilizzata anche come app di acquisizione video indipendente su iPad o iPhone, dotando questi dispositivi di controlli video manuali di livello professionale. Ciò significa che gli utenti possono sfruttare appieno le potenzialità dei loro dispositivi Apple per catturare video di alta qualità, anche senza l’utilizzo di Final Cut Pro.

Miglioramenti delle prestazioni e personalizzazione

Oltre alla funzione Live Multicam, Final Cut Pro 2 porta con sé una serie di miglioramenti delle prestazioni e opzioni di personalizzazione. Il rendering finale è stato ottimizzato per essere due volte più veloce rispetto alla versione precedente, consentendo agli utenti di completare i progetti in tempi più rapidi.

Inoltre, Final Cut Pro 2 supporta i progetti esterni, permettendo di creare o aprire progetti su un dispositivo di archiviazione esterno senza occupare spazio sull’iPad. Questa funzionalità offre una maggiore flessibilità nella gestione dei dati e consente agli utenti di lavorare su progetti di grandi dimensioni senza preoccuparsi dello spazio di archiviazione disponibile.

L’aggiornamento ha portato anche una maggiore personalizzazione, con 12 nuove preimpostazioni per la gradazione del colore, otto titoli di testo di base, 20 nuove colonne sonore e nuovi sfondi dinamici, offrendo agli utenti una vasta gamma di opzioni creative per i loro progetti.