Gmail, la ricerca userà l'AI per ordinare le email per rilevanza

Quante volte sarà capitato di scorrere all’infinito la casella di posta, cercando disperatamente quell’email che proprio non si riesce a trovare? Bene, Google ha deciso di dire basta a questo supplizio. Con l’ultimo aggiornamento di Gmail, la ricerca diventa intelligente, grazie all’AI.

Google migliora la ricerca di Gmail con l’AI

D’ora in poi, quando si cercherà qualcosa nella casella di posta, Gmail non mostrerà soltanto i risultati in ordine cronologico. L’AI analizzerà fattori come la data di invio, le email più cliccate e i contatti frequenti per portare in cima alla lista i messaggi più rilevanti. Insomma, l’email che si sta cercando avrà molte più probabilità di apparire subito.

Si preferisce l’ordine cronologico? Nessun problema. Google sa bene che non tutti amano i cambiamenti. Per questo, ha introdotto un nuovo interruttore che ti permette di scegliere tra “Più rilevanti” e “Più recenti”. Così, i nostalgici dell’ordine cronologico, possono tornare alla vecchia visualizzazione con un semplice clic.

Quando arriva la nuova funzione

La nuova funzione di ricerca sta per essere rilasciata a livello globale per tutti gli utenti con un account Google personale (sia sul web che nell’app di Gmail per Android e iOS). Le aziende invece, dovranno aspettare ancora un po’. Google ha promesso di espandere la funzione anche agli utenti business in futuro, ma per ora niente da fare.

Gmail diventa sempre più personalizzata

Questo aggiornamento arriva in un momento in cui Google sta migliorando Gmail per competere con l’app Mail di Apple, che con iOS 18 ha acquisito una serie di funzioni simili a quelle di Gmail.

Negli ultimi mesi, Gmail ha introdotto le schede di riepilogo che permettono di gestire pacchi, voli, promemoria e bollette direttamente dalla casella di posta. E non dimentichiamo la possibilità di chattare con Gemini riguardo alla propria posta, sia su iOS che su Android.