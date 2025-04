Gmail semplifica la crittografia delle email per le aziende

Google ha deciso di rendere la vita più facile alle imprese che vogliono inviare email crittografate. Con l’ultimo aggiornamento di Gmail, gli utenti enterprise potranno proteggere i loro messaggi con pochi clic, senza bisogno di software o certificati aggiuntivi.

Gmail lancia la crittografia avanzata per le aziende

Il colosso di Mountain View ha messo a punto un nuovo nuovo sistema di crittografia che permette di inviare email sicure a qualsiasi casella di posta, anche se il destinatario non usa Gmail. La funzione è un passo avanti rispetto alla crittografia standard TLS utilizzata di default da Gmail su tutti i messaggi. E soprattutto, rende la crittografia più accessibile e facile da usare per le imprese.

La funzione è disponibile da oggi in versione beta, ma Google procederà per per gradi. Inizialmente sarà riservata alle comunicazioni tra utenti Gmail all’interno della stessa azienda, poi sarà estesa alle email esterne ed entro la fine dell’anno, alle caselle di altri provider.

Come attivare la crittografia

Gli utenti Gmail dovranno solo attivare l’opzione “crittografia aggiuntiva” quando compongono un’email e il gioco è fatto. I destinatari non Gmail riceveranno un link per accedere al messaggio in tutta tranquillità su un account Google Workspace temporaneo, mentre per chi ha già S/MIME non cambierà nulla.

Questa però non è una vera crittografia end-to-end (E2EE), anche se Google la chiama così. Il nuovo sistema, infatti, si basa sulla crittografia lato client. Vuol dire che gli amministratori di Workspace hanno il controllo sulle chiavi di crittografia, possono revocare l’accesso agli utenti e monitorare i loro file crittografati.

Nonostante questi limiti, la nuova funzione di Gmail è comunque un passo avanti rispetto alla crittografia standard usata finora e abbatte le barriere tecniche che ne hanno frenato la diffusione.