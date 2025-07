GNOME 48.3: le novità del terzo aggiornamento di manutenzione

GNOME 48.3, il terzo aggiornamento di manutenzione della serie 48 “Bengaluru”, viene rilasciato con diversi cambiamenti al seguito. La nuova versione introduce miglioramenti significativi e nuove funzionalità per ottimizzare l’esperienza utente su tutte le distribuzioni Linux che ne fanno uso.

GNOME 48.3: novità per Nautilus e altro

Le principali novità di GNOME 48.3 riguardano Nautilus, il file manager integrato, che introduce il supporto per nuovi tipi di file audio e video nei filtri di ricerca, oltre alla possibilità di aprire una cartella corrente in modalità multi-directory e una serie di correzioni bug relativi a perdite di file, crash nel selettore di file con posizioni vuote e completamenti errati nella barra degli indirizzi. Nautilus ora supporta anche la sostituzione automatica delle icone rimosse da un tema.

Miglioramenti all’accesibilità

Per conformarsi allla direttiva European Accessibility Act, il compositore Mutter limita il numero di avvisi visivi mostrati, migliorando varie etichette di accessibilità su GNOME Shell. Epiphany, ovvero il browser web, apporta miglioramenti all’autenticazione HTTP, una maggiore compatibilità con l’ambiente desktop Pantheon, una gestione più robusta dell’importazione delle password e ottimizzazioni per i login PKCS #11 con coppie di certificati/chiavi non valide.

Ulteriori cambiamenti su GNOME 48.3

Il resto delle modifiche di Gnome 48.3 riguarda GNOME Shell e Xwayland, in cui si risolvono relativi alla visibilità della tastiera emoji sullo schermo, al cursore errato su client Xwayland e al drag-and-drop delle schede in modalità a schermo intero o affiancata. Sempre Xwayland migliora anche il supporto per le finestre.

Su GNOME Online Accounts viene aggiunta la preconfigurazione DAV per mail.ru, insieme a correzioni per la riconfigurazione di Nextcloud e mailbox.org. Non mancano correttivi in GNOME Software, per alcuni eventi di crash alla chiusura delle applicazioni, supporto per dimensioni personalizzate delle immagini con GTK 4.19.2 in libadwaita e fix per le estensioni integrate di GNOME Shell.

Come di consueto, è possibile consultare tutti i cambiamenti apportati su GNOME 48.3 nella pagina ufficiale dell’annuncio.