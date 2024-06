Gnome: presto un miglior supporto ai driver Nvidia

È stato fatto molto lavoro negli ultimi mesi sul supporto per l’hardware e i driver Nvidia, al fine di garantire un corretto funzionamento dei componenti grafici, come Wayland, nelle distribuzioni Linux. Come pianificato per Fedora 41, gli ingegneri di Red Hat stanno ora lavorando sulla parte upstream del software, al fine di ottenere un miglior supporto per l’installazione dei driver proprietari Nvidia, così che funzioni correttamente all’interno dei sistemi che fanno uso di UEFI Secure Boot con Gnome.

Gnome: sviluppatori al lavoro per migliorare il supporto ai driver Nvidia

I driver Nvidia sono di recente stati rimossi dall’app center del software Gnome, poiché non permettevano un corretto funzionamento con i sistemi abilitati per Secure Boot. Con il lavoro fatto per migliorare la gestione in fase di avvio sicuro, i driver torneranno tuttavia disponibili a breve.

“Attualmente, per attivare il codice (a parte abilitarne la compilazione, la quale è disabilitata per impostazione predefinita), l’app necessita di un flag che richiede l’installazione della chiave akmods. Il test viene eseguito soltanto se Secure Boot è abilitato, a prescindere se installato o meno, e se non lo è, viene attivato. Attualmente è disponibile soltanto per i driver Nvidia, ma se necessario è possibile aggiungere anche altre app.”

Così Milan Crha di Red Hat ha spiegato come funzioneranno i driver Nvidia con Secure Boot. Lo sviluppatore ha recentemente aperto la richiesta di fusione per il software Gnome per facilitare l’installazione della chiave akmods nel componente MOK per applicativi come per l’appunto i driver NVIDIA, in modo che funzionino correttamente in ambienti sicuri abilitati per Eobot.

L’aggiornamento al codice sul software Gnome è ancora in fase di revisione e dovrebbe essere quindi rilasciato tramite aggiornamento prossimamente, garantendo il corretto funzionamento per l’installazione dei driver Nvidia in ambiente Secure Boot.

Di recente, su Gnome, è stato aggiornato il lettore video, ora sostituito con il più moderno Totem, come abbiamo dettagliatamente spiegato in questo articolo.