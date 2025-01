GNOME Shell 48: alcune novità in anteprima della versione alpha

GNOME Shell 48 è giunto alla versione alpha del suo sviluppo, insieme a Mutter, in vista del rilascio della versione stabile della medesima versione dell’ambiente desktop, attesa per l’uscita nella metà del mese di marzo.

GNOME Shell 48 disponibile in versione alpha: ecco le novità

La versione alpha di GNOME Shell 48 offre già una migliore accuratezza per quanto riguarda la riproduzione delle ombre dei riquadri inseriti, insieme ad altre correzioni per quanto riguarda il rendering e la presentazione dell’interfaccia utente. A ciò si aggiungono modifiche all’OSD per la connessione delle cuffie, vari migliorie all’accessibilità, supporto per sysext per gli strumenti inclusi nella relativa casella, spinner modernizzato e una sezione dedicata al “benessere digitale”, che misura il tempo trascorso allo schermo e, in generale, al PC.

Shell 48 Alpha apporta anche una serie di correzioni bug, che correggono anche situazioni di crash. Tutti i dettagli sono descritti al completo nella pagina ufficiale.

Ad accompagnare Gnome Shell 48 nella versione alpha c’è anche Mutter, che migliora il supporto per la gestione colore, insieme al rilevamento per i dispositivi primari differiti. Corregge poi la sincronizzazione esplicita per i monitor virtuali senza flussi PipeWire, evitando situazioni di tall tra CPU e GPU secondarie Nvidia direttamente collegate al monitor. Viene aggiunto il supporto per i protocollo di “campanello di sistema” Wayland, oltre a un hook di pipeline per pipeline di programmi utente, thread KMS ad alta priorità e supporto per RenderDoc integrato.

Altri cambiamenti includono una correzione per il trascinamento della selezione touchscreen su XWayland, supporto del protocollo Wayland xdg-toplevel-drag-v1, contesti EGL secondari ad alta priorità, supporto wp_viewport, protocolli di temporizzazione e coda Wayland , ridimensionamento del cursore migliorato per l’uso di Wine Wayland, una varietà di altri miglioramenti per quanto riguarda il compositore Wayland e generali. Anche in questo caso, è possibile visionare tutti i cambiamenti apportati alla verisone alpha tramite la pagina ufficiale.