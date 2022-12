God of War diventa una serie TV Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è al lavoro su una serie TV basata su God of War. Con un comunicato, Amazon Studios ha confermato le voci delle scorse settimane e ha fatto sapere di aver ordinato l’adattamento televisivo del videogioco del 2018 lanciato su PlayStation 4 e in seguito anche su PC.

Nel ruolo di showrunner ci sarà Rafe Judkins, che ha già lavorato a “La Ruota del Tempo”, mentre Mark Fergus e Hawk Ostby saranno scrittori e produttori del progetto. Non ci sono ancora notizie sul casting.

Serie TV di God of War su Amazon Prime Video: cosa c’è da sapere

Vernon Sanders, capo della divisione global television di Amazon Studios ha dichiarato:

“God of War è un avvincente franchise incentrato sui personaggi che siamo sicuri affascinerà i nostri clienti globali tanto con i suoi mondi estesi e coinvolgenti quanto con la sua ricca narrazione. Siamo onorati di condividere l’avventura di esplorare la mitologia di God of War in un modo così importante con Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Santa Monica Studio“.

Come detto in apertura, il plot sarà basato sul videogioco del 2018, con il protagonista Kratos che si mette in viaggio insieme al figlio Atreus dopo la morte di Freya, sua moglie, con l’obiettivo di portare le sue ceneri sulla vetta più alta dei Nove Regni norreni.

Non dovrebbe essere esplorata dunque la prima trilogia dell’epoca PlayStation 2 e PlayStation 3 e incentrata sulla mitologia greca.

Amazon Prime Video è al lavoro anche su una serie TV ispirata a Fallout, la serie di videogiochi post-apocalittici di Bethesda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.