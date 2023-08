Golf: Tour Championship, calendario e soluzioni streaming

Da oggi, 24 agosto 2023, a domenica 27 agosto 2023 il Golf: Tour Championship ci terrà impegnate le giornate. Un appuntamento speciale che tutti gli appassionati di golf attendono con trepidazione. I grandi campioni si sfidano al Golf Club East Lake di Atlanta, in Georgia. La trasmissione dell’evento, sia in TV che in streaming, è affidata a: Eurosport, Discovery Plus, Sky Sport, Major, DP World Tour e Ryder Cup.

Per assicurarti la visione in streaming anche dall’estero ti consigliamo l’utilizzo di una buona VPN. Al momento, quella che è risultata sempre efficace verso i blocchi regionali imposti da queste piattaforme, è NordVPN, oggi al 68% di sconto con 3 mesi extra gratis. L’installazione e l’utilizzo è molto semplice.

Scarica l’app ufficiale sui dispositivi dai quali guarderai Golf: Tour Championship. Successivamente attiva il tuo abbonamento inserendo le credenziali fornite durante la fase di acquisto. Poi vai alla sezione dedicata ai server, ce ne sono 5700 disponibili in 60 Paesi di tutto il mondo, e seleziona quello corrispondente all’area geografica della piattaforma dalla quale seguirai l’evento in streaming. Il gioco è fatto. Ripeti la selezione del server corretto ogni volta che devi collegarti alla piattaforma.

Golf: Tour Championship: la programmazione completa in orario italiano

Con NordVPN puoi davvero goderti uno streaming senza buffering. I suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata che rende la tua connessione dati indipendente da qualsiasi situazione difficile come traffico dati intenso, limitazioni del tuo operatore telefonico, georestrizioni e altro. Goditi una connessione dati fluida e veloce per vedere il Golf: Tour Championship. Ecco la programmazione completa con orario italiano di Eurosport o Discovery Plus:

Giovedì 24 Agosto 2023 dalle ore 18:00

Main Feed

Featured Group

Featured Holes

Main Feed Featured Group Featured Holes Venerdì 25 Agosto 2023 dalle ore 18:00

Main Feed

Featured Group

Featured Holes

Sabato 26 Agosto 2023 dalle ore 18:00

Featured Group

Featured Hole

Featured Group Featured Hole Domenica 27 Agosto 2023 dalle ore 18:00

Featured Group

Featured Hole

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.