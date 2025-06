Google addestra Gemini e Veo 3 con i video di YouTube

Google utilizza i video di YouTube per l’addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale generativa, tra cui Gemini e Veo 3. L’azienda di Mountain View ha confermato l’indiscrezione di CNBC, sottolineando che rispetta gli accordi sottoscritti con i creatori di contenuti.

Google rispetta i diritti d’autore?

La fonte di CNBC ha svelato che Google sfrutta il catalogo di oltre 20 miliardi di video per il tranining dei modelli AI. Un portavoce di YouTube ha dichiarato che viene usato solo un sottoinsieme dei video. Ipotizzando una minima percentuale (1%) si tratta comunque di oltre 2 miliardi di video, ovvero circa 40 volte il numero dei video utilizzati dalla concorrenza.

All’inizio di settembre 2024, YouTube ha comunicato che i video sono utilizzati per le applicazioni AI, rispettando i termini del servizio. Quando viene caricato un video, gli utenti concedono “una licenza globale, non esclusiva, esente da royalty, trasferibile e cedibile“.

Non esiste la possibilità di negare il consenso (opt-out) a Google, come invece avviene per le aziende di terze parti. Nessuno dei creatori di contenuti contattati da CNBC è stato informato da YouTube che i loro video sono stati utilizzati per l’addestramento dei modelli AI. È molto difficile scoprire se un video generato da Veo 3 è stato addestrato con un video presente su YouTube, senza riconoscimento, consenso o compenso.

Usando il tool proprietario Trace ID, Vermillio può individuare i video AI che violano i diritti d’autore, assegnando un punteggio tra 0 e 100. Un esempio conferma che Veo 3 ha generato un video molto simile ad un video pubblicato su YouTube. Alcuni creatori di contenuti hanno accettato questa concorrenza in quanto è inevitabile.