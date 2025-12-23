Google ha detto addio al browser del Dreamcast

Sono trascorsi più di due decenni e mezzo dall’arrivo di Dreamcast sul mercato, ma chi ha avuto modo di provare la console SEGA di certo non l’ha mai dimenticata. Quella che è stata una delle piattaforme più sottovalutate e sfortunate della storia videoludica integrava caratteristiche innovative per l’epoca. Tra queste c’è anche un browser per la navigazione online. Pochi ne sono a conoscenza, ma il software ha continuato a funzionare senza particolari problemi fino a pochi giorni fa.

Il browser del Dreamcast fermato da Google

A segnalare l’improvviso stop, dopo oltre 25 anni di onorato servizio, è stato un post su X condiviso dall’account Dreamcast Live. Chiama in causa Google, che per motivi non meglio precisati (ma con tutta probabilità da ricondurre alla sicurezza e alla compatibilità con gli standard moderni) ha deciso di interromperne il supporto.

Aggiorna il tuo browser. Il tuo browser non è più supportato. Per continuare la tua ricerca, aggiorna a una versione recente.

Il browser in questione è PlanetWeb, fornito su disco (l’immagine qui sotto è tratta da Amazon). La versione più recente, la 3.0 pubblicata nell’ormai lontano 2001, non è più in grado di accedere al motore di ricerca. Insomma, un vecchio antenato di Chrome, Edge e Firefox.

Nonostante l’addio al supporto da parte di bigG, chi ancora possiede un Dreamcast funzionante e proprio non vuol saperne di smettere di navigare dal televisore a cui ha collegato la console SEGA, può farlo attraverso un’alternativa come FrogFind. Si tratta di un motore di ricerca frutto di un progetto amatoriale che estrare risultati dallo stesso Google, da Brave e da DuckDuckGo.

Crazy Taxi, Jet Set Radio, Soulcalibur e Shenmue sono tra i migliori giochi messi a disposizione dalla piattaforma. Il suo successo fu messo in discussione dal lancio quasi in contemporanea di PlayStation 2 e da alcuni problemi insorti nella fase di produzione.