Google aggiorna gli strumenti educativi NotebookLM e Gemini

Una volta laureati, l’università chiude gli account Google degli studenti, e tutte le foto e i video salvati nel tempo su Google Foto durante gli anni di studio scompaiono. Era uno dei problemi più segnalati e finalmente Big G ha risolto la faccenda una volta per tutte. Google Takeout Transfer ora include Google Foto, quindi è possibile potete trasferire foto, video e album dal proprio account universitario a quello personale prima che l’ateneo lo cancelli.

Come funziona Google Takeout Transfer

Per gli studenti, il trasferimento è integrato nel processo di Google Takeout Transfer, lo strumento che permette di portarsi dietro i dati quando si lascia una qualsiasi organizzazione. Per gli amministratori, Google aggiunge nuovi strumenti nella console admin per vedere quali utenti hanno completato la migrazione dei dati e cancellare i contenuti per liberare spazio sullo storage Drive condiviso.

NotebookLM raddoppia i limiti per studenti e insegnanti

Google ha raddoppiato i limiti di NotebookLM per chi ha Education Plus o il componente aggiuntivo Teaching and Learning: più notebook, più fonti per notebook, più infografiche. Per chi usa NotebookLM come strumento di studio, riassunti di lezioni, organizzazione di fonti, generazione di materiale, è una manna dal cielo.

Gemini aiuta a preparare gli esami

Gemini ora può aiutare a prepararsi per l’esame NEET (l’ingresso a medicina in India) con prompt come voglio fare un esame simulato NEET. Già supportava la preparazione per SAT e JEE Mains, e Google prevede di aggiungere altri test standardizzati in futuro. Una funzione molto interessante, che trasforma il chatbot in un tutor personalizzato per gli esami, sempre che la qualità delle domande e delle spiegazioni sia all’altezza.

Gemini integrato in Moodle

Google è diventato fornitore AI ufficiale per Moodle, il sistema di gestione dell’apprendimento usato da migliaia di università nel mondo. Gli amministratori possono alimentare le funzionalità AI di Moodle, come generazione immagini, riassunti di testo, tramite Gemini. Google porterà l’app Gemini e NotebookLM direttamente in Moodle tramite il supporto LTI, permettendo agli insegnanti di assegnare un Gem o un notebook direttamente agli studenti come compito o progetto.

Formazione AI gratuita per sei milioni di insegnanti

Google offrirà formazione AI gratuita a sei milioni di insegnanti K-12 e universitari negli USA, in partnership con ISTE+ASCD. I contenuti saranno disponibili dal 13 maggio. L’azienda ha anche stretto accordi con Purdue University, University of Alabama e UC Riverside per offrire ai ricercatori hardware AI ottimizzato a prezzo scontato, accesso anticipato ai modelli frontier e collaborazione diretta con gli esperti Google.