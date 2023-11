Google aggiunge .ing al suo servizio di domini professionali

Google ha appena lanciato un nuovo dominio di primo livello (TLD) chiamato .ing, che offre nuove opportunità per le aziende di creare URL accattivanti e originali. Con questa nuova estensione, le aziende possono ora creare URL creativi che potrebbero potenzialmente portare più traffico ai loro siti o a pagine dedicate a offerte specifiche.

Cosa sono i domini .ing?

I domini .ing sono un’innovativa estensione di dominio che permette di creare URL originali e distintivi. Come afferma Google sul suo blog: “Questo dominio di primo livello è pronto per qualunque cosa ti interessi, che si tratti di creare un sito web divertente, fare una donazione per una buona causa, progettare qualcosa di bello o modificare un documento esistente”.

Come i domini .ing possono aiutare le aziende a creare URL più efficaci e distintivi

I vantaggi potenziali dell’utilizzo dei domini .ing sono molteplici, tra cui:

Maggiore memorabilità

I domini .ing sono più memorabili e descrittivi rispetto alle estensioni di dominio tradizionali, il che potrebbe portare a tassi di clic più elevati e a un maggior traffico verso il vostro sito.

Miglioramento della brand image

Con i domini .ing, le aziende possono creare URL che riflettono meglio il loro marchio e i loro valori, il che potrebbe contribuire a migliorare il loro brand e la loro reputazione.

Maggiore attenzione

Con un dominio .ing, le aziende possono creare una sezione del sito web dedicata a un’offerta o a un prodotto specifico, il che potrebbe aiutare a focalizzare l’attenzione e a generare più traffico verso quella parte del sito web.

Differenziazione

I domini .ing sono un’estensione di dominio nuova e unica, che potrebbe aiutare le aziende a distinguersi dalla massa e a differenziarsi dalla concorrenza. I nomi più importanti del settore hanno già iniziato a utilizzare i domini .ing, come Canva (design.ing, draw.ing); Adobe (edit.ing, sign.ing) o ING (bank.ing).

Come registrare i domini .ing?

Chi è interessato a registrare un dominio .ing, può farlo durante l’Early Access Period (EAP) di Google pagando un costo aggiuntivo una tantum. Durante questo periodo, gli amministratori di siti web possono registrare domini .ing a un prezzo scontato prima che diventino disponibili al pubblico il 5 dicembre.