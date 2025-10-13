 Google AI Pro con Gemini gratis per un anno: chi ne ha diritto?
Include upload illimitati, i modelli più recenti, NotebookLM e molto altro: un anno di abbonamento gratis a Google AI Pro con Gemini.
Iniziamo la settimana con un’ottima notizia per tutti gli studenti universitari: da oggi possono accedere al piano Google AI Pro, per un anno, completamente gratis. È l’abbonamento che include, tra le altre cose, le funzionalità più avanzate di Gemini, 2 TB di spazio sul cloud per l’archiviazione dei dati e tutti i modelli di intelligenza artificiale di ultima generazione.

Università? Hai un anno di Google AI Pro gratis

Come ottenerlo? È sufficiente collegarsi alla pagina dedicata e verificare la propria idoneità all’offerta, inserendo nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, paese di provenienza e istituto frequentato. Si tratta di un’iniziativa riservata ai maggiorenni, non solo in Italia, ma nel mondo.

Google AI Pro gratis un anno per gli studenti universitari maggiorenni

Diamo uno sguardo a cosa include l’abbonamento Google AI Pro, proposto a tutti gli altri al prezzo mensile di 21,99 euro (oppure 219,99 euro all’anno).

  • Accesso ampliato al modello più avanzato Gemini 2.5 Pro per porre più domande e caricare più immagini;
  • Deep Research per risparmiare tempo con report di ricerca personalizzati, ottenendo informazioni approfondite da centinaia di siti e un accesso più ampio a Deep Research su 2.5 Pro;
  • NotebookLM, il compagno di ragionamento unico nel suo genere che aiuta a organizzare pensieri, con ancora più riassunti audio o video grazie alle funzionalità Audio Overviews e Video Overviews;
  • Veo 3 per trasformare un testo o una foto in un video di 8 secondi con audio;
  • Nano Banana per trasformare le immagini in modi nuovi e sorprendenti con l’accesso a Gemini 2.5 Pro;
  • 2 TB di spazio per l’archiviazione di note, progetti, foto e documenti su Google Foto, Drive e Gmail.

Il comunicato stampa giunto in redazione per annunciare la novità riporta che questa iniziativa mostra l’importanza per Google di rendere accessibile a tutti l’AI e di aiutare gli studenti nel processo formativo e conoscitivo. Così facendo, il gruppo di Mountain View mira a far conoscere i propri strumenti di intelligenza artificiale a una ben determinata fascia di utenti.

Fonte: Google

Pubblicato il 13 ott 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
13 ott 2025
