Google Analytics, problema real time: risolto o no?

Dell’esistenza di un problema con i dati rilevati in tempo reale da Google Analytics abbiamo scritto ieri su queste pagine, dopo averli sperimentati direttamente e aver raccolto alcuni dei feedback condivisi in Rete. Il gruppo di Mountain View è intervenuto, al termine di un lungo silenzio, riconoscendone l’esistenza e annunciandone la risoluzione. Non tutto però sembra ancora essere tornato a funzionare a dovere.

Il problema al real time di Google Analytics

La conferma dell’anomalia è giunta sotto forma di un messaggio pubblicato sulla Ads Status Dashboard. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

Siamo venuti a conoscenza di un problema che si è verificato tra le 23:08:29 del 5 aprile 2022 e le 00:28:54 del 7 aprile 2022, con Universal Analytics interessato da un malfunzionamento nell’interfaccia dei report in tempo reale. Come esito, l’interfaccia potrebbe aver mostrato risultati incompleti o la totale assenza di dati. Questo problema è stato risolto. Ci scusiamo per l’inconveniente e vi ringraziamo per la vostra pazienza oltre che per il continuo supporto.

Il team al lavoro sul servizio invita tutti coloro che continuano a sperimentare malfunzionamenti a mettersi in contatto con l’assistenza tecnica di Analytics.

Se avete incontrato questo problema con l’interfaccia dei report in tempo reale di Universal Analytics, prima o dopo questo lasso di tempo, per favore mettetevi in contatto con l’assistenza di Analytics per trovare una soluzione, come avviene normalmente. Non è correlato a questo incidente.

A quanto pare, la squadra di bigG rischia di essere subissata di richieste. Nella stessa conversazione Issue Tracker citata ieri c’è chi continua a segnalare irregolarità nel conteggio in real time. In alcuni casi vanno avanti da ben tre giorni. Qui sotto uno degli screenshot condivisi da chi prende parte al thread.

Tra i feedback, qualcuno lamenta anche un significativo calo del traffico generato dalle proprie pagine e risorse. Da dimostrare un’eventuale correlazione con quanto accaduto (o sta accadendo).

Stesso problema con i siti dei nostri editori, Google Analytics mostra traffico in tempo reale molto basso. Il traffico quotidiano complessivo è inoltre diminuito del 10-15%, non saprei se in relazione a questo bug.

Scorrendo la conversazione, c’è poi chi associa l’anomalia all’impiego di WordPress, altri a plugin, altri ancora al recente rilascio di un aggiornamento per il CMS. Tutte ipotesi al momento non confermate.