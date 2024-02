Google annuncia la AI Opportunity Initiative

Google ha annunciato AI Opportunity Initiative per supportare lo sviluppo di competenze in Europa che permettano di sfruttare le opportunità dell’intelligenza artificiale. Ciò sarà possibile tramite un aiuto alle startup, l’avvio di corsi specifici e finanziamenti per le comunità più vulnerabili.

IA per tutti grazie a Google

Matt Brittin, Presidente di Google EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) sottolinea l’importanza dell’intelligenza artificiale in diversi settori, tra cui la medicina. Tutti dovrebbero trarre vantaggio dalla tecnologia, pertanto è necessario un lavoro di squadra tra governi, società civile, mondo accademico e aziende. Per rendere l’IA accessibile al maggior numero di persone è stata avviata la AI Opportunity Initiative.

Dato che l’IA può avere un enorme impatto sull’economia europea, Google vuole fornire le necessarie competenze con la collaborazione di governi e comunità locali. Grazie al fondo di 25 milioni di euro sarà possibile migliorare le skill dei lavoratori, a partire da quelli che vivono in zone vulnerabili e svantaggiate.

Uno specifico programma è previsto per le startup che usano l’intelligenza artificiale per risolvere le maggiori sfide della società, nel campo della salute, dell’istruzione e della sicurezza informatica. Consentirà alle startup ad aumentare il numero di utenti ed espandersi a livello globale con l’aiuto dei prodotti Google, delle best practice e degli esperti.

Infine, la IA Opportunity Initiative prevede corsi gratuiti per tutti sull’intelligenza artificiale in 18 lingue e un programma specifico che consentirà di ottenere le certificazioni professionali.