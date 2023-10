Google annuncia nuove funzionalità di accessibilità

Google ha annunciato otto nuove funzionalità di accessibilità per diversi prodotti, tra cui Search, Maps, Assistant e Chrome. È disponibile anche la nuova app Magnifier che sfrutta la fotocamera dei Pixel per ingrandire il testo. Il rollout è già iniziato, quindi le novità saranno disponibili nel corso dei prossimi giorni.

Attività giornaliere più accessibili

La maggioranza delle funzionalità riguarda Google Maps. Nella descrizione dell’azienda o dell’attività commerciale viene indicato chiaramente che il proprietario è disabile. Ovviamente l’aggiunta dell’informazione è volontaria (e apparirà anche in Google Search), come già avviene per altri simili attributi.

Lens in Maps (noto in precedenza come Search with Live View) sfrutta l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata per trovare specifici luoghi, sovrapponendo l’informazione al mondo reale inquadrato con la fotocamera. Ora la funzionalità supporta gli screen reader, quindi le informazioni (nome, categoria e altre) verranno indicate con la voce.

Google Maps per Android Auto indica un numero maggiore di luoghi accessibili con la sedia a rotelle, ad esempio entrate senza scale. Durante la navigazione con Maps per Android e iOS è possibile inoltre cercare percorsi pedonali privi di ostacoli, come già avviene per il trasporto pubblico.

La funzionalità Assistant Routines permette invece di personalizzare le scorciatoie (blocchi sulla schermata home), scegliendo le proprie immagini e la dimensione. Chrome per Android e iOS rileva gli errori di ortografia nell’indirizzo web e suggerisce l’URL corretto, evitando il cosiddetto typosquatting.

Le ultime due novità sono esclusive per i Pixel. L’app Magnifier sfrutta la fotocamera per ingrandire un oggetto o il testo, consentendo anche di modificare colore, contrasto e luminosità. È disponibile sul Google Play Store per Pixel 5 e superiori (escluso il Pixel Fold).

Un’altra app per ipovedenti è Guided Frame. Attraverso suggerimenti audio, animazioni ad alto contrasto e feedback aptico (tattile) permette di scattare i selfie. L’ultima versione riconosce anche animali, cibo e testo, oltre alle facce. È già disponibile per i nuovi Pixel 8 e arriverà sui Pixel 6 e superiori entro fine anno.