Google annuncia nuove Summary Cards per Gmail

Le Summary Cards (schede riepilogative in italiano) di Gmail sono disponibili da alcuni anni. Google ha annunciato un importante aggiornamento della funzionalità per evidenziare meglio le informazioni più importanti all’inizio delle email. Gli utenti vedranno le nuove card per quattro categorie di messaggi, la prima delle quali è già disponibile su Android e iOS.

Acquisti, Eventi, Fatture e Viaggio

Premessa: Gmail deve leggere il contenuto delle email. Gli utenti che vogliono sfruttare le schede riepilogative devono quindi attivare le opzioni “Visualizzazione per conversazione” e “Funzionalità intelligenti e personalizzazione” nelle impostazioni dell’account. Le nuove Summary Cards verranno mostrate nella parte superiore delle email per quattro categorie: Acquisti, Eventi, Fatture e Viaggio.

Le schede includono pulsanti di azione, visualizzano informazioni da email correlate e sono aggiornate in tempo reale. La scheda Acquisti mostra i dettagli dell’ordine e consente di tracciare la consegna. La scheda Eventi mostra invece appuntamenti o prenotazioni, consentendo di invitare altre persone o cercare le indicazioni stradali.

La scheda Fatture ricorda all’utente di effettuare il pagamento, mentre la scheda Viaggio mostra i biglietti e dettagli dell’hotel. Le azioni possibili per ogni card sono indicate con pulsanti blu nella parte inferiore.

Inizialmente sarà disponibile solo la scheda Acquisti. Le altre arriveranno nei prossimi mesi, insieme alla sezione Happening soon che mostrerà l’informazione più importante nella parte superiore della casella di posta. Le quattro schede verranno inoltre mostrate all’inizio dei risultati di ricerca.