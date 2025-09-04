Google arruola un regista per dare un'anima ai video generati dall'AI

A maggio Google ha presentato Flow, una piattaforma pensata per il cinema, che permette di creare film descrivendo scene, personaggi o stili. Alimentato dai modelli Veo, Imagen e Gemini, è la risposta diretta a Sora di OpenAI, e i risultati sono così realistici che distinguere il vero dal falso sta diventando impossibile. Ora Big G ha deciso di alzare ulteriormente il tiro coinvolgendo un regista professionista.

Google collabora con il regista Henry Daubrez per migliorare Flow, il generatore di video AI

Il nome forse non dice molto, ma Henry Daubrez ha alle spalle vent’anni di collaborazioni con brand come Marvel, Microsoft e Adobe. È stato uno dei primi a sperimentare Flow, firmando il cortometraggio “Electric Pink” presentato al Google I/O 2025. Daubrez non è stato assunto da Google, ma è diventato il primo “filmmaker in residence” del team Labs: una figura chiave per guidare la visione artistica del progetto.

Flow Sessions: il programma per i registi del futuro

Oltre a creare nuovi contenuti, Daubrez sarà mentore in Flow Sessions, un programma pilota dedicato a registi emergenti. I partecipanti avranno accesso illimitato a Flow, formazione sull’uso dell’AI e tutoraggio diretto da Google Labs e Daubrez. L’obiettivo è aiutare gli artisti a raccontare storie in modo nuovo, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale.

Il prossimo progetto di Daubrez si chiama “The Enchanted Door”: un’esperienza interattiva in cui gli utenti potranno decidere il corso della storia. Google punta a rendere Flow uno strumento non solo tecnico, ma anche narrativo, capace di dare forma a contenuti coinvolgenti e personalizzati.