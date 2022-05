Google blocca il download delle app in Russia

Google aveva già sospeso l’uso dei sistemi di pagamento nelle app. Ora l’azienda di Mountain View ha aumentato le restrizioni, bloccando completamente il download delle app a pagamento in Russia. La novità è in vigore dal 5 maggio e riguarda anche gli aggiornamenti. Gli sviluppatori possono distribuire solo le app gratuite.

Solo app gratuite sullo store russo

A partire dal 10 marzo, gli sviluppatori russi non possono più utilizzare il sistema di pagamento in-app a causa delle sanzioni internazionali imposte al Cremlino. Ciò significa che gli utenti non possono pagare app e giochi con Google Pay, PayPal e carte di credito/debito sui circuiti Visa, Mastercard e American Express.

Gli abbonamenti attivi rimarranno in vigore fino alla scadenza. Il rinnovo verrà quindi sospeso. Gli sviluppatori potranno eventualmente estendere la sottoscrizione fino a un anno per consentire l’accesso ai contenuti oppure rimuovere l’abbonamento e offrire l’app in forma gratuita.

A partire dal 5 maggio non è più consentito il download delle app a pagamento, né la pubblicazione degli aggiornamenti. Nessuna conseguenza per gli utenti perché l’app già scaricata continuerà a funzionare fino alla scadenza dell’abbonamento. Gli sviluppatori russi potranno ancora distribuire app gratuite. Non è chiaro se l’utilizzo di una VPN possa in qualche modo riuscire ad aggirare il blocco imposto da Google.

Negli ultimi mesi ci sono stati vari “botta e risposta” tra Google e il governo russo. In seguito alle richieste dell’Unione europea, l’azienda di Mountain View ha chiuso i canali YouTube di Russia Today e Sputnik. Il Roskomnadzor ha prima chiesto a Google di bloccare i video che diffonderebbero notizie false sull’invasione dell’Ucraina e successivamente ha bannato il servizio Google News, in quanto permette di accedere ad “informazioni non affidabili”.

