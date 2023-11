Google blocca la modifica dei documenti d'identità

Magic Editor è una delle funzionalità più sorprendenti tra quelle sviluppate dall’azienda di Mountain View. Annunciata durante la conferenza Google I/O di maggio è disponibile nell’app Foto installata sui nuovi Pixel 8. Android Authority ha scoperto però che ci sono importanti limitazioni per ovvi motivi.

Vietato creare documenti falsi

Magic Editor è una versione potenziata di Magic Eraser. Sfruttando l’intelligenza artificiale è possibile apportare profonde modifiche alle immagini. L’utente può cambiare il cielo da nuvoloso a sereno, eliminare oggetti o persone, spostare il soggetto inquadrato e, come si può vedere nel video, aggiungere parti mancanti (panchina e palloncini).

Magic Editor è accessibile dall’app Foto installata sui Google Pixel 8. Analizzando il codice della versione 6.60, Android Authority ha scoperto alcune limitazioni di sicurezza. Non è possibile modificare viso e parti del corpo umano, immagini con informazioni personali, ricevute e documenti d’identità. La funzionalità potrebbe essere sfruttata per generare documenti falsi. Sullo schermo viene mostrato un avviso che indica la violazione delle norme relative all’IA generativa.

Nel codice dell’app sono presenti inoltre riferimenti alla funzionalità “text-to-image“. In futuro sarà possibile generare foto a partire dalla descrizione testuale. Anche in questo caso ci sono analoghe limitazioni.

Rimanendo in tema, Google ha rilasciato un tool per Performance Max che permette agli inserzionisti di generare testo e immagini. È possibile anche modificare immagini esistenti, come avviene con Magic Editor. La versione beta sarà disponibile entro fine anno negli Stati Uniti.