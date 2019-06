Google Calendar non funziona (blackout terminato)

Pomeriggio difficile per i milioni di utenti che sono soliti affidarsi a Google Calendar per la gestione di impegni, appuntamenti e promemoria: il servizio è in queste ore afflitto da problemi a quanto pare seri, a livello internazionale. Come sempre le segnalazioni vengono raccolte dalle bacheche dei social, che in questi casi si fanno termometro del malumore che serpeggia nella community online.

Google Calendar non funziona

La conferma del blackout giunge direttamente anche dal gruppo di Mountain View, come è possibile verificare attraverso la G Suite Status Dashboard (screenshot allegato di seguito). Al momento risultano ignote le ragioni del down. Calendar non funziona accedendo tramite l’interfaccia desktop via browser Web all’indirizzo calendar.google.com. Le applicazioni mobile sembrano comportarsi normalmente se ci si limita a consultare l’agenda, mentre rispondendo a un invito o inserendone uno nuovo talvolta viene restituito un errore.

Ci sono problemi anche per Hangouts Meet, il sistema di Google dedicato alle videoconferenze. Questo l’unico breve comunicato (delle ore 16:22) in merito allo stop di Calendar fornito da bigG nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo.

Stiamo analizzando i report relativi a un problema con Google Calendar. A breve saremo in grado di fornire ulteriori informazioni. Gli utenti interessati non sono in grado di accedere a Google Calendar.

Aggiornamento (18/06/2019, 17:40): Google ha pubblicato un aggiornamento in merito al problema, rimandando a tra un’ora per ulteriori informazioni e ringraziando gli utenti per la pazienza.

Il nostro team continua a esaminare il problema. Forniremo un aggiornamento entro 18/06/19 18:40 con più informazioni su questo problema. Grazie per la pazienza dimostrata. Gli utenti interessati non sono in grado di accedere a Google Calendar.

Aggiornamento (18/06/2019, 18:40): tutto sembra essere tornato alla normalità, almeno in redazione, con Calendar che ha ripreso a funzionare senza intoppi sia nella sua versione Web sia tramite applicazioni mobile. Google sottolinea in ogni caso come potrebbe essere necessaria un’altra ora prima di un ripristino completo del servizio su scala globale.