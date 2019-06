vodafonedown, giornata nera per l'operatore

Abbiamo forse messo un piede nell’era del 5G, ma alcuni problemi ancora proprio non riusciamo a lasciarceli alle spalle: l’hashtag #vodafonedown è uno dei più popolati oggi sui social network e il motivo non è difficile da comprendere. La rete gestita dall’operatore non funziona. I problemi sono diffusi in tutta Italia: gli utenti Vodafone sono offline, colpiti da un blackout che interessa sia le linee fisse sia i network mobile.

#vodafonedown in tutta Italia

Come riportato anche dai colleghi di Telefonino, le segnalazioni proseguono senza sosta. Immaginiamo la giornata sia rovente anche per gli addetti dei call center e dell’assistenza clienti. Per molti risulta impossibile anche telefonare. Facendo riferimento al sito DownDetector è possibile vedere il picco dei malfunzionamenti e dei disservizi in concomitanza con la metà del pomeriggio. Le statistiche raccolte dal portale localizzando il maggior numero di feedback dalle seguenti città: Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Verona, Bari, Padova, Genova e Brescia.

E pensare che la giornata si era aperta con un augurio su Twitter dell’operatore.

Auguriamo una felice giornata a tutti😀 — Vodafone it (@VodafoneIT) June 13, 2019

Dal supporto ufficiale di Vodafone non sono per il momento giunte comunicazioni in merito. Qualcuno suggerisce un cambio DNS per tornare a navigare, altri sostengono non funzioni.

Aggiornamento (13/06/2019 18:18): la situazione pare tornare pian piano alla normalità, con alcuni utenti che segnalano nuovamente la possibilità di connettersi a Internet dai propri dispositivi, sia attraverso la rete mobile sia affidandosi alla linea fissa. Si riesce anche di nuovo a telefonare. Con tutta probabilità i tecnici Vodafone hanno identificato l’anomalia, la causa del problema, intervenendo di conseguenza.