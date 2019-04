Vodafone Business, l'offerta per aziende e PA

L’operatore annuncia oggi in via ufficiale la nascita di Vodafone Business, con l’obiettivo di fornire ad aziende di ogni dimensione e alla Pubblica Amministrazione una serie di servizi e strumenti legati a doppio filo al concetto di Trasformazione Digitale: dalle nuove tecnologie per la connettività (sul 5G ricordiamo l’accordo con TIM svelato a fine febbraio) agli strumenti per la digitalizzazione delle imprese.

Vodafone Business

Con la nascita di Business, affidata alla direzione di Giorgio Migliarina (nella foto di seguito), Vodafone conferma la volontà di investire 240 milioni di euro entro i prossimi cinque anni, destinandoli alla creazione di competenze e servizi pensati in modo specifico per i professionisti, arrivando così a offrire applicazioni pratiche ad ogni livello, dai processi industriali alla catena di distribuzione, fino alla fornitura dei prodotti al cliente finale.

Saranno realizzati sia direttamente dall’operatore sia collaborando con realtà nazionali e internazionali, guardando ad ambiti come la Internet of Things, l’analisi dei dati e le infrastrutture cloud. I primi esempi concreti sono rappresentati dalle sperimentazioni sul 5G già condotte nella città di Milano, con oltre 30 use case destinati ai settori più disparati tra i quali citiamo sanità, sicurezza, manifattura, educazione, intrattenimento, energia, mobilità e trasporti.

Tra le nuove iniziative messe in campo figurano anche quelle legate ai sistemi Fixed Wireless Access che sfruttando proprio le potenzialità dei network mobile 5G permettono di portare la connettività e i suoi servizi sia in edifici pubblici senza richiedere adeguamenti alle infrastrutture già operative sia nelle aree ancora afflitte dalla piaga del digital divide.

Nell’occasione è stata annunciata anche la partnership siglata con Cerved al fine di permettere l’integrazione dei Vodafone Analytics con indicatori economici e socio-demografici dei territori, ad esempio qualificando le persone che visitano o provengono da una determinata zona, assegnando loro un valore corrispondente al potenziale di spesa stimato.

In tema di Internet of Things, infine, Vodafone vanta la gestione della Global Data Service Platform con oltre 80 milioni di dispositivi connessi in tutto il mondo (più di 10 milioni in Italia). Nel nostro paese ha implementato da Nord a Sud la rete Narrowband-IoT.