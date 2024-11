Google cancella il Pixel Tablet 2 ed esce dal mercato?

Secondo le fonti di Android Authority, Google ha cancellato lo sviluppo del Pixel Tablet 2. L’azienda di Mountain View potrebbe anche decidere di uscire dal mercato. Sarebbe il secondo abbandono in cinque anni. Probabilmente non vuole sprecare risorse per dispositivi poco apprezzati dagli utenti. L’attuale modello può essere acquistato in offerta su Amazon.

Ci sarà un nuovo Pixel Tablet?

Due giorni fa, il sito Android Headlines aveva riportato la cancellazione del Pixel Tablet 3 (nome in codice Kyiomi). Google avrebbe deciso di spostare le risorse (soldi e lavoro) verso altri progetti hardware. Il Pixel Tablet 2 sarebbe stato quindi l’ultimo della serie.

Le fonti di Android Authority hanno confermato parzialmente l’indiscrezione. Google potrebbe uscire realmente dal mercato, ma senza annunciare il successore dell’attuale Pixel Tablet. Kyiomi sarebbe infatti il nome in codice del Pixel Tablet 2. Al momento non sono arrivate conferme da Google. L’azienda di Mountain View aveva già abbandonato il mercato nel 2019, dopo aver annunciato il Pixel Slate (che ha ricevuto recensioni negative).

Nel 2022 ha comunicato il ritorno con il Pixel Tablet annunciato il 10 maggio 2023, insieme a Pixel Fold e Pixel 7a (la versione con 128 GB di storage può essere acquistato su Amazon a 349,00 euro).

In base alla roadmap apparsa online, il Pixel Tablet 2 doveva integrare un chip Tensor G4, lo stesso dei Pixel 9. Era prevista inoltre una variante con modem 5G. Il lancio doveva avvenire nel 2025. Per il 2027 era stato pianificato il debutto del Pixel Tablet 3 con chip Tensor G6. Probabilmente nessuno dei due arriverà sul mercato.