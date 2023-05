Google Pixel Tablet diventa uno smart display

Insieme al Pixel Fold e al Pixel 7a (l’unico disponibile in Italia) è stato mostrato ieri anche il Pixel Tablet, del quale Google aveva fornito alcuni dettagli nel mese di ottobre 2022. Il dispositivo segna il ritorno dell’azienda californiana nel mercato dei tablet a distanza di oltre quattro anni dal Pixel Slate.

Tablet e smart display

Il Google Pixel Tablet ha uno schermo da 10,95 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel). Il telaio in alluminio è disponibile in tre colori: bianco, verde e rosa. La dotazione hardware comprende il processore Tensor G2, 8 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.1, fotocamere posteriore e frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C, quattro altoparlanti e batteria da 27 Wh. Il sistema operativo è Android 13.

Dal comunicato stampa risulta evidente che il tablet è considerato un dispositivo per l’intrattenimento. Viene infatti sottolineato il supporto per i principali servizi di streaming, oltre che per Google TV. L’ampio schermo può essere anche sfruttato con Google Meet.

Invece di lasciarlo sul tavolo o in un cassetto è possibile fissare magneticamente il tablet al Charging Speaker Dock. L’accessorio in dotazione consente la ricarica e l’uso della funzionalità Hub Mode per gestire videocamere di sorveglianza, interruttori, luci, termostati, videocitofoni e altri dispositivi. In pratica diventa simile al Nest Hub Max.

Il Pixel Tablet sarà disponibile a partire dal 20 giugno in 11 paesi: Australia, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Non è noto se arriverà in Italia. I prezzi sono 499 dollari (128 GB) e 599 dollari (256 GB).