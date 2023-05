Google Pixel 7a è già su Amazon con auricolari in omaggio

Google ha appena svelato il suo nuovo smartphone di fascia media: Pixel 7a. Si tratta di un dispositivo che offre prestazioni elevate e una fotocamera eccezionale a un prezzo accessibile.

La sorpresa è che lo smartphone è già disponibile su Amazon ad un prezzo imperdibile e ricevi anche un regalo sicuramente gradito: gli auricolari Pixel Buds A-Series.

Google Pixel 7a: cosa devi sapere

Google Pixel 7a è l’ultimo smartphone di Google, appena uscito sul mercato. Si tratta di un dispositivo di fascia media con prestazioni da top di gamma, grazie al processore Google Tensor G2 e al chip di sicurezza Titan M2. Il Pixel 7a ha uno schermo OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. La batteria da 4000 mAh supporta la ricarica wireless mentre è presente la certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Il punto forte del Pixel 7a è la sua fotocamera, che ha un sensore principale da 64 MP e un sensore ultra-wide da 13 MP. La fotocamera offre una qualità d’immagine eccezionale, con dettagli nitidi, colori vivaci e effetti bokeh, senza dimenticare funzioni avanzate come il Super Res Zoom fino a 8x, il Long Exposure per le foto in movimento e il Night Sight per le foto in condizioni di scarsa luce. La fotocamera frontale è da 13 MP e permette di registrare video in 4K.

Non mancano naturalmente tutte le funzionalità intelligenti di Google, come il Call Assist per gestire le chiamate in modo automatico, il Live Translate per tradurre le conversazioni in tempo reale, il Recorder per trascrivere i discorsi e il Voice Typing per scrivere con la voce. Il Pixel 7a ha anche il Face Unlock per sbloccare lo smartphone con il volto e il supporto agli auricolari Pixel Buds A-Series.

E poi in regalo ricevi gli auricolari Pixel Buds A-Series di Google che si abbinano perfettamente al Pixel 7a. Ti sorprendono con il loro design ergonomico e confortevole, una qualità del suono cristallina e una riduzione del rumore ambientale. La batteria dura fino a 5 ore con una singola carica e fino a 24 ore con la custodia di ricarica. Gli auricolari hanno anche l’accesso rapido all’Assistente Google e alle notifiche dello smartphone.

Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile: acquista ora il Google Pixel 7a a soli 509 euro su Amazon e ricevi in regalo gli auricolari Pixel Buds A-Series. Potrai goderti uno smartphone di qualità a un prezzo imbattibile e degli auricolari wireless che ti accompagneranno ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.