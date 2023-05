Google Pixel Fold sfida Samsung Galaxy Z Fold4

L’azienda di Mountain View ha annunciato ieri sera due nuovi smartphone. Il Google Pixel Fold è sicuramente quello più interessante, essendo un diretto concorrente del Samsung Galaxy Z Fold4. Entrambi i dispositivi hanno uno schermo esterno da 7,6 pollici, ma cambia il rapporto di aspetto. Lo smartphone pieghevole di Google può essere acquistato solo in quattro paesi.

Google Pixel Fold: specifiche complete

Il Google Pixel Fold è uno smartphone quando chiuso e un tablet quando aperto. Dimensione e risoluzione dei due schermi sono stati scelti per offrire la migliore ergonomia e facilità d’uso. Il display OLED interno da 7,6 pollici (2208×1840 pixel e refresh rate di 120 Hz) ha un rapporto d’aspetto 6:5. Quello del Samsung Galaxy Z Fold4 ha una risoluzione di 2176×1812 pixel, quindi il rapporto d’aspetto è 21.6:18. La visualizzazione di due app affiancate (split-screen) è più naturale sullo smartphone di Google (ma le cornici hanno uno spessore maggiore).

Il display OLED esterno del Pixel Fold ha una diagonale di 5,8 pollici (2092×1080 pixel), quindi è più piccolo rispetto a quello del Galaxy Z Fold4 (6,2 pollici), ma anche in questo caso c’è il vantaggio del rapporto di aspetto (17.4:9 contro 23.1:9). Altro punto a favore di Google è la cerniera in acciaio inossidabile. A differenza del Galaxy Fold4, non c’è nessun gap tra le due metà quando il Pixel Fold è chiuso. Infine, il Pixel Fold è più sottile: 5,8 millimetri quando aperto e 12,1 millimetri quando chiuso contro 6,3 e 15,8-14,2 millimetri del Galaxy Z Fold4.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Tensor G2, 12 GB di RAM LPDDR5, 256/512 GB di storage UFS 3.1 e cinque fotocamere: frontale da 9,5 megapixel, interna da 8,3 megapixel, esterne da 48, 10,8 e 10,8 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 5x). La connettività è garantita da Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e 5G. Presenti anche il lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 4.821 mAh con ricarica rapida e wireless.

Il sistema operativo è Android 13. Il Pixel Fold non supporta la stilo, né l’output su schermi esterni, ma tutte le app Google sono ottimizzate per il nuovo fattore di forma. Lo smartphone pieghevole sarà disponibile in quattro paesi: Stati Uniti, Giappone, Germania e Regno Unito. Non è noto se arriverà in Italia. I prezzi sono 1.799 dollari (256 GB) e 1.919 dollari (512 GB).

